БАКУ /Trend/ - 18 ноября в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджана и Федеральным министерством по европейским и международным делам Австрии.

Согласно информации, распространенной МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, а австрийскую — генеральный директор Федерального министерства по европейским и международным делам Ханна Лико.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-австрийских отношений, а также рассмотрены региональные и международные вопросы. Стороны подчеркнули важность осуществления взаимных официальных визитов, продолжения регулярных контактов и проведения встреч в рамках международных мероприятий в целях углубления политического диалога.

Состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям расширения экономического сотрудничества. Также была отмечена важность расширения взаимодействия в сферах культуры, науки, образования и туризма.

В ходе консультаций была представлена информация о текущей ситуации в регионе, азербайджано-армянском мирном процессе, а также о широкомасштабных работах по восстановлению, реконструкции и разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, уделив внимание сотрудничеству в рамках многосторонних платформ и международных организаций.

На консультациях также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.