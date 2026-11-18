Опубликованы результаты рейтинга Междисциплинарных научных исследований «Times Higher Education» (THE) за 2027 год.

В рейтинге, оценивающем престижные высшие учебные заведения по всему миру, UNEC улучшил свои позиции на 150 позиций по сравнению с предыдущим годом, поднявшись из диапазона 351–400 в диапазон 201–250.

С таким результатом UNEC занимает первое место как в Азербайджане, так и в регионе Южного Кавказа.

Вслед за тем, как вчера было объявлено о лидерстве UNEC в Рейтинге устойчивости QS 2027 года, сегодняшний успех служит показателем конкурентоспособности университета в глобальном академическом и научном пространстве, его потенциала для проведения междисциплинарных исследований, а также устойчивого развития его научной экосистемы. В то же время это свидетельствует о продолжении устойчивого роста, которого UNEC добился в других глобальных рейтингах THE (World University Rankings 2027 и Impact Rankings).

В соответствии со Стратегией развития «UNEC-100», это достижение открывает значительные возможности для дальнейшего укрепления международной академической репутации университета, расширения сотрудничества с ведущими мировыми университетами, а также для привлечения талантливых магистрантов и докторантов и участия в международных научных проектах.

Следует отметить, что THE Interdisciplinary Science Rankings оценивает потенциал университетов в области междисциплинарных научных исследований по трем основным направлениям: Ресурсы и возможности (Inputs) — финансирование исследований и инфраструктурная поддержка; Исследовательские процессы (Process) — научное руководство, механизмы стимулирования и административная поддержка; Научные результаты и их значимость (Outputs) — количество, качество и международные показатели цитируемости междисциплинарных научных публикаций.