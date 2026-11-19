БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана глубоко сожалеет в связи с очередным проявлением предвзятого отношения к Азербайджану на слушаниях, состоявшихся 18 ноября в Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США.

Об этом говорится в заявлении, распространённом Общиной.

Отмечается, что Община и ранее выступала с резкой критикой в связи с враждебным отношением к Азербайджану, игнорированием нарушенных прав азербайджанцев и дискриминацией по религиозному признаку, проявлявшимися на слушаниях упомянутой Комиссии. Кроме того, выражалась обеспокоенность предвзятой антиазербайджанской деятельностью организации Christian Solidarity International, представители которой также принимали участие в слушаниях.

"К сожалению, нынешние слушания стали продолжением прежнего предвзятого подхода. Озвучивание на мероприятии обвинений в адрес Азербайджана при полном игнорировании прав западных азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, вопроса их возвращения в родные края, а также уничтоженного культурного и религиозного наследия является очевидным проявлением двойных стандартов. Представление вопросов не с точки зрения исторической справедливости и международного права, а исходя из религиозной солидарности ставит под серьезное сомнение объективность организаций, заявляющих о своей деятельности в сфере защиты прав человека", - говорится в заявлении.

Община Западного Азербайджана призывает Комиссию имени Тома Лантоса и организацию Christian Solidarity International отказаться от предвзятого подхода и двойных стандартов.

«Мы также призываем Комиссию имени Тома Лантоса в будущем приглашать представителей Общины Западного Азербайджана на слушания, посвященные нашему региону, и предоставлять им возможность изложить свою позицию», - говорится в заявлении Общины.