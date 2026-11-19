БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 сентября 2026 года) через таможни расположенной на севере Ирана провинции Мазандаран продукция была экспортирована в 34 страны.

Согласно информации управления таможни провинции Мазандаран, об этом сообщил представитель управления таможни провинции Реза Горзин.

"За шесть месяцев через таможни провинции было экспортировано 903 тысячи тонн продукции на сумму 225 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 11 процентов в стоимостном выражении и снизился на 16 процентов в весовом выражении", – отметил он.

Горзин сообщил, что за шесть месяцев через таможни провинции в основном экспортировались молочные продукты, резинотехнические изделия, цемент, различные виды продовольственной продукции и металлические изделия. Продукция в основном экспортировалась в Ирак, Россию, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан.

Представитель таможни добавил, что за указанный период через таможни провинции в страну было импортировано 2,76 миллиона тонн продукции на сумму 1,34 миллиарда долларов. Продукция импортировалась из 24 стран, в том числе из ОАЭ, Турции, России и Гонконга. В основном импортировались пищевые масла, кукурузный корм, ячменный корм, соевый шрот и семена сои.

Согласно исследованию Trend, в прошлом иранском году (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) из иранской провинции Мазандаран было экспортировано продукции на сумму 400 миллионов долларов.

За два месяца текущего иранского года из провинции было экспортировано 332 тысячи тонн продукции на сумму 67 миллионов долларов.