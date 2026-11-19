БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 года) объем кредитов, выданных стартап-компаниям государственными и негосударственными банками Ирана, вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 октября 2025 года).

Согласно расчетам Trend на основе статистики Центрального банка Ирана, за 7 месяцев государственные и негосударственные банки страны выдали 2,7 тысячи стартап-компаний кредиты на сумму 8,07 квадриллиона риалов (около 4,18 миллиарда долларов). Тогда как за аналогичный период прошлого года 2,09 тысячи стартапов получили кредиты на сумму 3,51 квадриллиона риалов (приблизительно 1,82 миллиарда долларов).

За указанный период негосударственные банки предоставили 2,25 тысячи стартап-компаний кредиты на сумму 7,36 квадриллиона риалов (около 3,81 миллиарда долларов). Объем кредитов, выданных стартапам негосударственными банками, увеличился на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда 1,77 тысячи компаний получили финансирование в размере 3,06 квадриллиона риалов (приблизительно 1,59 миллиарда долларов).

За 7 месяцев государственные банки Ирана выдали 1,18 тысячи стартап-компаний кредиты на сумму 712 триллионов риалов (около 369 миллионов долларов). Объем кредитования стартапов со стороны госбанков вырос на 59,9% в годовом исчислении — за аналогичный период прошлого года 833 стартапа получили от государственных банков 445 триллионов риалов (приблизительно 231 миллион долларов).

В целях достижения экономического развития в различных сферах в Иране уделяется повышенное внимание деятельности стартап-компаний.