БАКУ /Trend/ - В Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему «Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства».

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора, сообщает корреспондент Trend.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Государственной службы безопасности и других местных партнеров.

В ходе мероприятия также будут обсуждаться влияние искусственного интеллекта на международные отношения и дипломатию, киберсоюзы и стратегическая автономия, возрастающая роль крупных технологических компаний в геополитических процессах, информационная война и угрозы, связанные с технологиями дипфейков.

Кроме того, в центре внимания будут вопросы укрепления доверия в киберпространстве, ответственного поведения государств, защиты критической инфраструктуры и управления трансграничными рисками в сфере кибербезопасности.

В конференции ожидается участие международных экспертов, послов, аккредитованных в Азербайджане, дипломатов, а также представителей государственных органов и международных организаций.

Отметим, что первая Международная конференция по кибердипломатии состоялась в Азербайджане в 2024 году. В ней приняли участие около 120 представителей из более чем 30 стран.

Новость обновляется