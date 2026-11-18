БАКУ/Trend/ - Более существенный прогресс в нормализации отношений с Азербайджаном может создать предпосылки для дальнейшего повышения кредитных рейтингов Армении.

Об этом говорится в среду в отчете нидерландской ING Group.

В ING заявили, что нормализация отношений с Азербайджаном поспособствовала повышению кредитного рейтинга Армении.

«Позитивные прогнозы рейтинговых агентств ставят в центр внимания вопрос о том, сможет ли высокий экономический рост стать более широким и устойчивым. Основаниями для дальнейшего повышения рейтинга могут стать продолжение структурных реформ, рост экспорта и занятости, бюджетная консолидация, обеспечивающая стабилизацию государственного долга, снижение стоимости заимствований благодаря развитию внутреннего рынка капитала, а также устойчивое продвижение процесса нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией», - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики ING, ключевые риски связаны с возобновлением геополитической напряженности, внутриполитической нестабильностью или ослаблением факторов, обеспечивавших экономический рост после 2022 года, при отсутствии их замены инвестициями, ориентированными на повышение производительности.

«Наша оценка ситуации несколько менее оптимистична. Сохраняющийся двойной дефицит (бюджетного и текущего счетов), а также тесные экономические связи с Россией остаются важными уязвимостями Армении. На Россию приходится около 80% импорта газа Армении, треть внешнеторгового оборота страны и примерно две трети валового объема поступающих денежных переводов. Наш базовый сценарий предполагает постепенную диверсификацию экономических связей, а не резкий разрыв с Россией. Тем не менее сохраняющаяся зависимость от потоков, связанных с Россией, объясняет, почему мы более осторожно оцениваем перспективы дальнейшего повышения рейтинга, чем это следует из позитивных прогнозов рейтинговых агентств», - отмечается в отчете.

В ING ожидают, что кредитные рейтинги, скорее всего, стабилизируются на текущем уровне BB-, хотя более существенный прогресс в нормализации отношений с Азербайджаном может создать предпосылки для их дальнейшего повышения.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

В начале июля этого года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан завершил все необходимые работы в рамках финализации мирного соглашения.

Как отметил Дж. Байрамов, после устранения территориальных претензий, содержащихся в Конституции Армении, мирный договор может быть подписан уже на следующий день.

"У нас также есть свои ожидания. Армянская сторона заявила, что в новом Конституционном акте не будет ссылки на прежний Акт о независимости. В этом случае не останется никаких препятствий для достижения мира. Чем быстрее это произойдет, тем лучше", - отметил министр.