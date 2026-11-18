БАКУ /Trend/ - Подслащенные минеральные и газированные напитки включат в перечень подакцизных товаров.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В случае принятия поправок на напитки местного производства будет распространяться акцизная ставка в размере 0,10 маната за литр.

Изменения предусматривают включение подслащенных минеральных и газированных напитков не только в перечень подакцизных товаров, но и в список продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

Одной из основных целей нововведения является охрана общественного здоровья и регулирование потребительского поведения. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует государствам-членам вводить налоги на сахаросодержащие напитки, чтобы сократить их потребление.

Отмечается, что введение подобных налогов может способствовать сдерживанию распространения ожирения, диабета и других неинфекционных заболеваний. Ожидается, что акцизная ставка в размере 0,10 маната за литр будет стимулировать потребителей отдавать предпочтение более здоровым продуктам и способствовать сокращению долгосрочных расходов на здравоохранение.

Кроме того, маркировка акцизными марками упростит отслеживание оборота продукции и позволит предотвратить ее незаконное производство и импорт.

Ожидается, что поправки также повлияют на местных производителей, стимулируя их к разработке более здоровых альтернативных продуктов и усиливая конкуренцию по качеству на рынке.

Введение акцизного налога обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет. Эти средства могут быть направлены на финансирование программ в сфере здравоохранения и просвещения.

Таким образом, предлагаемые изменения направлены как на охрану здоровья населения, так и на повышение прозрачности налогового администрирования.