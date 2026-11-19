БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Туркменистан встретилась с председателем Меджлиса этой страны Дуньягозель Гулмановой.

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, в ходе встречи было подчеркнуто, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Туркменистаном успешно развиваются по всем направлениям.

Стороны вспомнили о предыдущих встречах и выразили удовлетворение возможностью вновь встретиться. Было отмечено, что контакты и встречи в рамках международных форумов и мероприятий свидетельствуют о высоком уровне отношений между странами.

Сахиба Гафарова поздравила туркменскую сторону с высоким уровнем организации мероприятия Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Она отметила, что отношения между Азербайджаном и Туркменистаном основаны на общности религии, истории и культуры. По ее словам, благодаря совместным усилиям глав государств связи между двумя странами всесторонне развиваются.

Председатель Милли Меджлиса также подчеркнула, что парламенты, поддерживая политический курс, определенный главами государств, продолжают развивать сотрудничество.

В ходе встречи была отмечена важность дальнейшего укрепления взаимодействия парламентских групп дружбы, а также расширения сотрудничества в других форматах.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения совместных усилий по дальнейшему развитию межпарламентских связей и взаимодействия в рамках международных организаций.