БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание правления Совета прессы (СП) Азербайджана.

Согласно информации, предоставленной Советом прессы, председатель СП Вугар Зифароглу проинформировал о повестке дня заседания. Он отметил, что главным обсуждаемым вопросом является утверждение составов и планов деятельности комиссий Совета. Повестка дня была вынесена на голосование и принята.

На заседании в первую очередь был определен состав комиссии по жалобам СП. Было отмечено, что согласно Уставу Совета, заместители председателя структуры на основе ротации осуществляют руководство этой комиссией сроком на 2 года. После обсуждений был утвержден состав комиссии по жалобам из 9 человек под председательством заместителя председателя Совета прессы Мушфига Алескерли.

Затем были определены составы комиссии по этике в медиа и праву СП (председатель — Саадат Мамедова), комиссии по международным связям (председатель — Орхан Амашов), комиссии по коммуникации между медиа и государственными структурами (председатель — Эльшад Эйвазлы), комиссии по связям с субъектами медиа (председатель — Вугар Рагимзаде), комиссии по связям с пользователями социальных сетей (председатель — Гаджибей Гейдарли), языковой комиссии (председатель — Сейфеддин Гусейнли), комиссии по медиамониторингу и аналитике, комиссии по цифровым технологиям и искусственному интеллекту, а также Координационного центра журналистских организаций при структуре (председатель — Аяз Мирзоев). Кроме того, были приняты программы их деятельности.

На заседании также были заслушаны предложения членов правления СП, направленные на дальнейшую систематизацию деятельности Совета, в связи с чем секретариату структуры были даны соответствующие поручения.