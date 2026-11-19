БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года из Азербайджана в Исламскую Республику Иран было экспортировано 191,707 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 12,902 миллиона долларов США.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

Кроме того, за отчетный период Азербайджан импортировал из Ирана 229,828 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 15,467 миллиона долларов США.

За аналогичный период прошлого года импорт и экспорт природного газа (в газообразном состоянии) между двумя странами не фиксировались.

В целом же в январе-сентябре 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 17,994 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 6,449 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в стоимостном выражении на 249,874 миллиона долларов США, или на 3,7%, а по объему — на 533,703 миллиона кубометров, или на 2,9%.

Кроме того, за первые девять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал природный газ (в газообразном состоянии) только из одной страны — Исламской Республики Иран в объеме 229,828 миллиона кубометров на сумму 15,467 миллиона долларов США. За аналогичный период прошлого года Азербайджан импортировал 252,168 миллиона кубометров природного газа из двух стран — России и Туркменистана — на сумму 39,151 миллиона долларов США. Таким образом, импорт природного газа в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в стоимостном выражении на 23,684 миллиона долларов США, или в 2,5 раза, а по объему — на 22,340 миллиона кубометров, или в 1,1 раза.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в январе-сентябре 2026 года в Азербайджане было добыто 37,521 миллиарда кубометров природного газа.

По расчетам, добыча природного газа по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилась на 273 миллиона кубометров, или на 0,7 процента. За первые девять месяцев 2025 года в стране было добыто 37,794 миллиарда кубометров природного газа.

В отчетный период добыча товарного природного газа составила 28,581 миллиарда кубометров. Это на 465 миллионов кубометров, или на 1,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-сентябре прошлого года было добыто 29,046 миллиарда кубометров товарного газа.

Отметим, что согласно данным министерства энергетики, в январе-сентябре 2026 года в Азербайджане было добыто 37,9 миллиарда кубометров газа. Из них 10,8 миллиарда кубометров пришлось на блок месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», 20,6 миллиарда кубометров — на месторождение «Шахдениз», 1,2 миллиарда кубометров — на месторождение «Абшерон», а 5,3 миллиарда кубометров — на долю SOCAR.

За девять месяцев из Азербайджана было экспортировано 18,4 миллиарда кубометров газа. Из них 8,6 миллиарда кубометров было направлено в Европу, 7 миллиардов кубометров — в Турцию, в том числе 4,2 миллиарда кубометров по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), 1,6 миллиарда кубометров — в Грузию, а 1,2 миллиарда кубометров — в Сирию.