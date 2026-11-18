БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах - продолжаются восстановительные и созидательные работы.

В регионах восстанавливается социальная инфраструктура, строятся образовательные и медицинские учреждения, реализуются проекты, направленные на раскрытие туристического потенциала.

Согласно отчету Invest in Garabagh and Eastern Zangezur Центра анализа экономических реформ и коммуникации, в действующем в Ханкенди Карабахском университете предлагается 49 академических программ по девяти факультетам.

Кроме того, в регионе построено и введено в эксплуатацию в общей сложности 40 образовательных учреждений. Работы по развитию образовательной инфраструктуры охватывают все освобожденные территории.

Значительная работа ведется и в сфере здравоохранения. В настоящее время на освобожденных территориях функционируют 20 медицинских учреждений. В их число входят больницы модульного типа, центральные районные больницы, поликлиники, центры семейного здоровья и медицинские пункты.

В отчете также отмечается, что строительство объектов медицинской инфраструктуры ведется на всех освобожденных территориях.

Туристический потенциал Карабаха и Восточного Зангезура также рассматривается как одно из перспективных направлений развития региона. Эти территории обладают богатыми природными и историко-культурными ресурсами, создающими широкие возможности для развития туризма.

Шуша, Агдам, Физули и Джебраил с их богатым историческим и культурным наследием имеют значительный потенциал для развития историко-культурного туризма. Древние албанские церкви, расположенные в Ходжавендском и Кяльбаджарском районах, названы важными объектами религиозного туризма.

Лачинский, Кяльбаджарский, Губадлинский и Зангиланский районы обладают благоприятными условиями для развития экологического и горного туризма. Здесь можно развивать пешие походы, кемпинг, природные туры и фототуризм.

Знаменитые минеральные источники Истису в Кяльбаджарском районе обладают значительным потенциалом для развития оздоровительного и термального туризма. Лачин и Кяльбаджар, в свою очередь, перспективны для развития зимнего туризма, в частности создания горнолыжных курортов.

Таким образом, развитие образовательной, медицинской, туристической и другой инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре способствует социально-экономическому развитию регионов, возвращению населения на родные земли и созданию новых экономических возможностей.