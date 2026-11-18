ШУША /Trend/ - Проходит церемония закрытия мероприятия «Шуша - туристическая столица Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 2026 года».

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в церемонии принимают участие делегации Азербайджана, Турции, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана и Туркменистана.

В рамках мероприятия организована туристическая выставка с участием делегаций государств-членов ОЭС. На выставке страны-участницы представляют на своих стендах туристический потенциал, культурное наследие и туристические возможности.

Также в рамках плана мероприятий демонстрируется отчетная презентация о мероприятиях, проведенных в Шуше в течение этого года.

В ходе церемонии предусмотрена передача статуса туристической столицы Организации экономического сотрудничества на 2027 год пакистанскому городу Лахор.

Завершить церемонию закрытия планируется концертной программой.