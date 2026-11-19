БАКУ /Trend Life/ - Его скульптуры стали частью художественного облика Баку, а созданные им образы выдающихся личностей обрели бессмертие в камне и бронзе. Творческое наследие Фуада Абдурахманова (1915-1971) – одного из основоположников азербайджанской монументальной скульптуры – стало темой нового масштабного издания, презентация которого состоялась в головном офисе Xalq Bank в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

27-е издание в рамках культурно-просветительского проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние), реализуемого Xalq Bank, посвящено жизни и творчеству выдающегося мастера. Художественный альбом "Фуад Абдурахманов. Скульптура" знакомит читателей с многогранным наследием художника, Народного художника Азербайджанской ССР, члена-корреспондента Академии художеств СССР, дважды лауреата Сталинской премии.

Презентация объединила государственных и общественных деятелей, представителей культуры и науки, литераторов, исследователей, творческой интеллигенции и молодёжь. Особую атмосферу мероприятию придала экспозиция фотографий произведений скульптора, позволившая гостям ещё раз прикоснуться к его творческому миру.

Открывая мероприятие, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами, академик Рафаэль Гусейнов подробно рассказал о жизненном и творческом пути мастера, его художественном почерке и месте в истории национального искусства.

Проректор Азербайджанской государственной академии художеств, Народный художник Салхаб Мамедов подчеркнул особую значимость наследия Фуада Абдурахманова для формирования и развития азербайджанской скульптурной школы.

Ведущей вечера выступила заслуженная артистка, журналист Диляра Селим. Тёплыми воспоминаниями о мастере поделились его родственники – Чингиз Халилзаде и Улькер Гусейнова. Специально из Санкт-Петербурга в Баку вместе с семьёй приехала правнучка скульптора Дарья Абдурахманова, которая выразила признательность Xalq Bank за сохранение и популяризацию творческого наследия её знаменитого прадеда.

От Шеки до признания мирового масштаба

Фуад Абдурахманов родился 11 мая 1915 года в Нухе (ныне Шеки). Его путь в искусство начался с детского увлечения рисованием. Первым необыкновенные способности мальчика заметил учитель рисования по фамилии Перов. Разглядев в юном Фуаде талант и большой творческий потенциал, педагог посоветовал семье переехать в Баку, где у ребёнка было больше возможностей для профессионального развития.

Летом 1929 года семья Абдурахмановых перебралась в столицу. Этот переезд стал отправной точкой на пути будущего мастера к вершинам профессионального искусства.

Первоначальное художественное образование Фуад Абдурахманов получил в Азербайджанском художественном техникуме (ныне Колледж искусств при Азербайджанской государственной академии художеств). По рекомендации преподавателей он продолжил обучение в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Именно здесь закладывались основы его профессионального мастерства и формировался индивидуальный художественный язык.

Лица истории, ставшие символами эпохи

Особое место в творческом наследии Абдурахманова занимают скульптурные образы выдающихся представителей азербайджанской истории, литературы и культуры. Его произведения не просто увековечили имена великих соотечественников, но и стали неотъемлемой частью культурного пространства страны.

Среди наиболее известных работ мастера – памятники Низами Гянджеви в Баку и Гяндже, скульптура Мухаммеда Физули, украшающая лоджию Национального музея азербайджанской литературы имени Низами, памятник Самеду Вургуну и знаменитый монумент "Освобождённая женщина", ставший одним из художественных символов столицы.

Особое место в этом ряду занимает памятник легендарному разведчику Мехти Гусейнзаде – близкому другу скульптора. Эта работа стала не только данью памяти герою, но и свидетельством личного отношения мастера к человеку, чья судьба навсегда вошла в историю Азербайджана.

География творчества Фуада Абдурахманова давно вышла за пределы родины. Его произведения украсили общественные пространства разных стран, став своеобразными посланниками азербайджанского искусства в мире.

Среди монументальных работ мастера за рубежом – памятники государственным деятелям Монголии Сухэ-Батору и маршалу Чойбалсану в Улан-Баторе, выдающемуся поэту Рудаки в Душанбе (Таджикистан), а также великому учёному и философу Ибн Сине в Бухаре (Узбекистан).

Встреча с искусством продолжается

В рамках презентации также было объявлено, что с 19 ноября в картинной галерее, расположенной в главном здании Xalq Bank, будет представлена экспозиция произведений Фуада Абдурахманова.

Галерея открыта для свободного посещения с понедельника по пятницу с 18:00 до 21:00, по субботам и воскресеньям – с 10:00 до 16:00.

Адрес: проспект Иншаатчылар, 22 L.

Xalq Əmanəti: культурное наследие для будущих поколений

Проект Xalq Əmanəti реализуется Xalq Bank с 2010 года. Его главная миссия – сохранение богатого культурного наследия азербайджанского народа, передача духовных ценностей следующим поколениям и знакомство международной общественности с национальным искусством.

Издания проекта выходят на азербайджанском, английском и русском языках. Книги передаются в дар высшим и средним учебным заведениям, детским домам, библиотекам, различным фондам и государственным учреждениям, посольствам и консульствам иностранных государств в Азербайджане, дипломатическим представительствам Азербайджана за рубежом, а также крупнейшим музеям и библиотекам мира.

За годы реализации проекта были организованы выставки и выпущены художественные альбомы, посвящённые творчеству целой плеяды выдающихся азербайджанских художников. Среди них – Народные художники Бёюкага Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттар Бахлулзаде, Халида Сафарова, Таги Тагиев, Микаил Абдуллаев, художник-ковроткач Лятиф Керимов, заслуженный художник Джахид Джамал, Алекпер Рзагулиев, Махмуд Тагиев, заслуженный деятель искусств Ваджия Самедова и Кямал Ахмед.

В рамках проекта также были представлены работы Мирзы Гадима Иревани, Шамо Абасова, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и скульптора Самира Качаева, ставшего шехидом.

Значительное место в издательской программе занимают произведения азербайджанской литературы и поэзии. В свет вышли книги, посвящённые творчеству Народных поэтов Мамеда Араза, Хёкюмы Биллури, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка и Залимхана Ягуба, а также издание, посвящённое незабвенному Микаилу Мушвигу, и антология поэтов Южного Азербайджана.

Среди других значимых публикаций – книга выдающегося учёного-нумизмата, профессора Али Раджабли "Монеты Азербайджана", трёхтомная "Антология ашугской поэзии" и полное собрание произведений всемирно известного поэта и мыслителя Мирзы Шафи Вазеха, выпущенное на азербайджанском, немецком и русском языках.

Новое издание о Фуаде Абдурахманове стало ещё одной важной страницей этого масштабного культурного проекта. Ведь подлинное искусство не подвластно времени: меняются поколения, города и эпохи, но произведения великих мастеров продолжают говорить с людьми на универсальном языке красоты, таланта и истории.

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