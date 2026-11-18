БАКУ/Trend/ - 18 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял старшего советника специального представителя США по мирным миссиям Арье Лайтстоуна.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам азербайджано-американских двусторонних отношений, а также региональным вопросам.

Стороны рассмотрели перспективы конкретных проектов по направлениям сотрудничества в рамках Хартии стратегического партнерства между двумя странами.

Наряду с этим, были обсуждены вопросы развития региональных связей, Среднего коридора и транспортно-логистических возможностей. В этом контексте также был подчеркнут вклад проекта TRIPP в укрепление региональных транспортных и экономических связей, обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР.

На встрече также состоялся обмен мнениями по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и другим направлениям, представляющим взаимный интерес.