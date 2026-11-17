БАКУ /Trend/ - В Сенате США рекомендовали выделить 265 млн долларов на программы разминирования территорий, в том числе в Азербайджане.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о финансировании Госдепа на 2027 финансовый год, опубликованному на сайте Сената США.

"Комитет Сената США по ассигнованиям рекомендовал выделить не менее 265 млн долларов на программы по уничтожению обычных вооружений, разминированию и очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов в Анголе, Азербайджане, Камбодже, Лаосе, Шри-Ланке, Украине, Вьетнаме, Зимбабве, а также островных государствах Тихоокеанского региона", - говорится в пояснительной записке.