БАКУ/ Trend/ - В Карабахе и Восточном Зангезуре создаются четыре новых учреждения профессионального образования. Они расположены в городах Физули, Шуша, Зангилан и Кельбаджар. Часть из них уже построена, строительство остальных продолжается.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в среду заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы на мероприятии "Форум профессионального образования - 2026".

"Быть частью возрождения жизни и трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях особенно почетно для нас", - отметил Ильгар Байрамлы.

Согласно информации, представленной на форуме, в рамках расширения инфраструктуры профессионального образования предусмотрена реконструкция или капитальный ремонт восьми учреждений, а также создание 46 новых мастерских.

Директор агентства сообщил, что с 2023 года начался поэтапный переход учреждений профессионального образования на модель подушевого финансирования. В настоящее время этот механизм охватывает 12 тысяч студентов в 11 учреждениях, что составляет примерно четверть от общего числа получающих профессиональное образование в стране.

"Чем больше студентов привлекает учреждение, тем больше финансирования оно получает. Чем выше его результаты, тем больше средств оно привлекает", - отметил И.Байрамлы.

По его словам, объем финансирования определяется с учетом расходов на подготовку специалистов по конкретным специальностям. Учреждения могут самостоятельно распоряжаться выделенными средствами в соответствии со своими приоритетами, предлагать преподавателям конкурентоспособную заработную плату и обновлять материально-техническую базу.