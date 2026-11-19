БАКУ /Trend/ - Каспийское море в некоторых районах отступило на 800 метров.

Об этом сказал заместитель председателя правления публичного юридического лица «Государственный кадастр и реестр недвижимости», подведомственного Государственной службе по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана, Фарид Джафаров на брифинге, посвящённом мерам по совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспийского моря, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, 24 августа 2016 года постановлением Кабмина была установлена нулевая линия соприкосновения моря с берегом. «В соответствии с ней также были установлены охранные зоны шириной 20 и 50 метров, отсчитываемые от береговой линии в сторону суши. Согласно действующему законодательству, эти территории являются исключительной государственной собственностью. Мы проведём картографирование береговой полосы и прибрежных территорий», — сказал Ф. Джафаров.

Он отметил, что в настоящее время отступление моря от существующей береговой линии до фактической линии соприкосновения моря с сушей в некоторых местах достигает 800 метров. «Это довольно большая территория, однако, согласно действующему законодательству, эти земли относятся к акватории Каспийского моря и в настоящее время сохраняют этот правовой статус», — сказал Ф. Джафаров.