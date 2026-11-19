БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин встретился с Президентом США Дональдом Трампом после завершения пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник Президента Юрий Ушаков, а также генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель Президента по инвестиционному и экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Со стороны США во встрече приняли участие государственный секретарь, исполняющий обязанности советника Президента по национальной безопасности Марко Рубио, а также министр финансов Скотт Бессент.

Отметим, что это первая двусторонняя встреча президентов после переговоров, состоявшихся в августе 2025 года в американском городе Анкоридж.