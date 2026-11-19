БАКУ/Trend/ - Казахстан строит железную дорогу Бахты - Аягоз протяженностью 303 км. Строительство началось в 2023 году, завершить работы и ввести линию в эксплуатацию планируется в 2027 году. Бахты расположен в Абайской области на востоке страны, на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, Аягоз находится западнее в той же области. В настоящее время в Бахты действует автомобильный пункт пропуска, и строительство железной дороги позволит расширить транспортные возможности всего приграничного района.

Главным результатом проекта станет создание третьего железнодорожного перехода на границе с Китаем после Достыка и Алтынколя. В июле 2026 года в Бахты заложили фундамент мультимодального сухого порта и логистического парка. По расчетам, новый узел позволит увеличить пропускную способность казахстанско-китайской границы еще на 20-25 млн тонн грузов в год и снизить нагрузку на действующие переходы.

Проектная мощность терминала составит 1 млн контейнеров в год, при этом к 2032 году планируется выйти на обработку до 700 тысяч контейнеров ежегодно. Таким образом, проект предусматривает резерв для дальнейшего наращивания грузооборота по мере развития логистического комплекса. В его состав войдут контейнерный и зерновой терминалы, склады, таможенная и логистическая инфраструктура, автомобильный терминал и сервисные объекты, а также бондовые склады площадью до 50 тысяч квадратных метров.

Необходимость создания нового перехода подтверждается динамикой грузооборота между Казахстаном и Китаем. В настоящее время железнодорожные перевозки между двумя странами осуществляются по двум направлениям: Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос. По итогам января-октября 2026 года объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем составил 31,8 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 29,4 млн тонн.

Рост зафиксирован в обоих направлениях. Из Китая в Казахстан доставили 12,1 млн тонн грузов, что на 9% больше в годовом выражении. Из этого объема на Достык пришлось 5 млн тонн (рост на 13%), на Алтынколь - 7,1 млн тонн (рост на 6%).

В обратном направлении, из Казахстана в Китай, было отправлено 19,7 млн тонн грузов, что на 8% больше, чем годом ранее. Через Достык проследовало 13,1 млн тонн (рост на 12%), через Алтынколь - 6,6 млн тонн (рост на 1%).

Эти показатели отражают две тенденции. Во-первых, объем перевозок из Казахстана в Китай существенно превышает встречный поток - 19,7 млн тонн против 12,1 млн тонн. При этом основная часть грузов, направляемых из Казахстана в Китай, проходит через Достык, на который приходится около двух третей общего объема перевозок в этом направлении.

Во-вторых, темпы роста перевозок через два действующих перехода заметно различаются. В частности, экспортный поток через Алтынколь увеличился всего на 1%, тогда как через Достык - на 12%. Рост перевозок через Достык может быть связан, в том числе с запуском второй железнодорожной линии Достык-Мойынты 30 сентября 2025 года, которая расширила пропускные возможности железнодорожной сети на этом направлении.

Растет и товарооборот между Казахстаном и Китаем. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в январе-сентябре 2026 года объем двусторонней торговли превысил $26,9 млрд, увеличившись на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда показатель составлял $24,7 млрд.

В этих условиях строительство Бахты-Аягоз позволит Казахстану диверсифицировать железнодорожные маршруты на границе с Китаем и создать дополнительный канал для перевозки грузов. На фоне роста двустороннего товарооборота и увеличения железнодорожных перевозок наличие третьего перехода может повысить гибкость транспортной системы и снизить зависимость от двух действующих направлений.

Значение проекта не ограничивается развитием железнодорожного сообщения между Казахстаном и Китаем. Новая линия Бахты-Аягоз станет дополнительным элементом Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ), значение которого в евразийской логистике продолжает расти.

По данным министерства транспорта Казахстана, за январь-сентябрь 2026 года объем перевозок по ТМТМ увеличился на 30%, а транзитные контейнерные перевозки по направлению Китай-Запад выросли на 64%. По оценкам Всемирного банка, к 2040 году объем перевозок по ТМТМ может вырасти в 3,6 раза, при условии, что страны продолжат осуществлять стратегические инвестиции вдоль коридора.

Параллельно Казахстан работает над расширением пропускных возможностей на западном направлении маршрута. В октябре было подписано межправительственное соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о развитии ТМТМ. Документ направлен на укрепление транспортно-логистического сотрудничества между двумя странами, повышение эффективности перевозок и дальнейшее развитие транзитного потенциала маршрута.

Соглашение предусматривает взаимные обязательства сторон по обеспечению необходимой пропускной способности ТМТМ и поддержанию стабильности тарифов на перевозки. Это должно повысить предсказуемость условий транспортировки грузов и привлекательность маршрута для грузоотправителей.

В ноябре Казахстан и Азербайджан подписали соглашения в рамках проекта “Каспийский мост”, предусматривающего включение паромных перевозок в единую железнодорожную логистическую систему. Концепция проекта предполагает перевозку не менее 8 млн тонн грузов в год с перспективой увеличения пропускной способности до 10-12 млн тонн. Также были согласованы условия создания совместного интермодального грузового терминала в бакинском порту Алят.

Интерес к развитию Среднего коридора проявляют и европейские партнеры. 17 ноября в Брюсселе в рамках рабочего визита министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с вице-премьером - министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево. В ходе встречи бельгийская сторона выразила заинтересованность в участии компаний страны в проектах, связанных с развитием ТМТМ.

Казахстан также заинтересован в интеграции Среднего коридора с маршрутом TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), о чем неоднократно заявлял Президент Касым-Жомарт Токаев.

В совокупности эти проекты формируют единую транспортно-логистическую стратегию Казахстана, направленную на превращение страны в один из ведущих транспортных хабов Евразии. В этой системе новый железнодорожный переход с Китаем станет важным элементом восточного направления, обеспечивая дополнительные мощности для двусторонней торговли и транзитных перевозок. В свою очередь, развитие Среднего коридора, укрепление сотрудничества с Азербайджаном и расширение портовой и паромной инфраструктуры создают условия для дальнейшего продвижения грузов через Каспийское море в направлении Южного Кавказа, Турции и европейских рынков.

При этом реализация масштабных инфраструктурных проектов требует не только инвестиций и расширения транспортных мощностей, но и эффективной работы государственных компаний. Этот вопрос приобрел особую актуальность на фоне коррупционного расследования в отношении руководителей фонда "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и компании "Қазақстан темір жолы" Елжаса Отыншиева. Они были задержаны 12 ноября по подозрению в совершении коррупционных преступлений, позднее суд санкционировал их арест

Советник - пресс-секретарь Президента Казахстана Айбек Смадияров заявил, что "коррупционная суть дела руководителей фонда "Самрук-Қазына" и компании "Қазақстан темір жолы" не вызывает сомнения". По его словам, это подтверждается действиями фигурантов во время следственных действий.

Премьер-министр Казахстана, председатель Совета директоров "Самрук-Қазына" Олжас Бектенов заявил, что будут пересмотрены и усилены механизмы внутреннего контроля, комплаенса и внутреннего аудита фонда. Особое внимание будет уделено предупреждению коррупционных правонарушений, выявлению конфликтов интересов, повышению прозрачности принимаемых решений и персональной ответственности руководителей.

Действия властей свидетельствуют о решительном настрое Токаева добиваться эффективной реализации масштабных инфраструктурных проектов. Задержание руководителей двух крупных структур, отвечающих в том числе за транспортно-логистические проекты, показывает, что руководство страны готово привлекать к ответственности и высших должностных лиц государственных холдингов. Для инвесторов и международных партнеров это может стать сигналом о стремлении повысить прозрачность и предсказуемость работы госкомпаний, от которых зависит реализация инфраструктурных планов.