Чтобы открыть бизнес-счёт, не нужно ждать несколько рабочих дней. В Yelo Bank юридические лица могут открыть счёт через Интернет-банкинг в тот же день, за считанные минуты.



Процесс состоит из трёх этапов. Сначала клиент заполняет регистрационную заявку и выбирает валюту, а данные о компании автоматически поступают в систему. Затем формируются документы, которые подписываются с помощью ASAN Imza. При желании копии документов можно отправить на личный адрес электронной почты. На завершающем этапе проводится дистанционная идентификация, и после её успешного прохождения счёт активируется. Всё это происходит без визита в банк, в полностью цифровом формате!



Открытие счёта осуществляется бесплатно. Отметим, что для новых клиентов услуга доступна по рабочим дням с 09:00 до 17:00. По активированному счёту переводы, выплата заработной платы, конвертация и другие операции выполняются в Интернет-банкинге в несколько кликов.



Yelo интернет-банкинг: https://ylb.az/ibank.



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