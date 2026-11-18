БАКУ /Trend/ - Азербайджанские депутаты 19 ноября отправятся с визитом в Германию для участия в 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.

Отмечено, что депутат, руководитель азербайджанской делегации в ПА НАТО Рамид Намазов и член делегации, депутат Самир Велиев примут участие в сессии ПА НАТО в Берлине.

В рамках сессии предусмотрено их участие в пленарном заседании ПА НАТО, а также в заседаниях комитетов по политическим вопросам, демократии и безопасности, обороне и безопасности, экономике и безопасности, науке и технологиям.

Визит завершится 24 ноября.