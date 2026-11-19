БАКУ/ Trend/ - Ветеринарные врачи из Азербайджана могут бесплатно подать заявку на Международную премию «ВЕТТОРИЯ» до 31 декабря 2026 года. В жюри — представители ВОЗЖ, ФАО, Евразийской экономической комиссии и Минсельхоза России. Призы победителям — до 100 тыс. рублей.

До 31 декабря продолжается прием заявок на Международную премию «ВЕТТОРИЯ» для ветеринарных врачей, работающих с мелкими домашними животными. Участвовать могут специалисты и ветеринарные клиники из любой страны, в том числе Азербайджана. Участие бесплатное. Победителей первого сезона объявят в апреле 2027 года в Москве.

Сложные клинические случаи, спасенные жизни животных, новые методы диагностики и лечения часто остаются известны только коллегам по клинике. «ВЕТТОРИЯ» создана, чтобы такие достижения увидело международное профессиональное сообщество. Премия помогает врачам разных стран обмениваться опытом и отмечает специалистов, развивающих современную ветеринарную медицину.

Международное жюри

Заявки оценят 13 экспертов. Среди них:

Будимир Плавшич, региональный представитель Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ) по Европе

Олег Кобяков, директор Отделения ФАО в Российской Федерации

Владимир Субботин, Евразийская экономическая комиссия

Сергей Середа, президент RSAVA

представители Минсельхоза России, Национальной ветеринарной палаты и ведущих ветеринарных вузов

Председатель жюри — Юлия Мелано, главный редактор издания «Ветеринария и жизнь», основатель и стратег медиагруппы “Линтега”.

Номинации и призы

В премии восемь номинаций: «Ветеринарный врач года», «Лучший клинический проект», «Первое открытие / инновационный метод», «Компетенция года», «Молодой специалист года», «Лучшая ветеринарная клиника», «Выбор НИТА-ФАРМ» и «Фаворит аудитории».

Победитель в каждой номинации получит 100 тыс. рублей, за второе место — 70 тыс. рублей, за третье — 50 тыс. рублей. Также предусмотрены дипломы и специальные призы партнеров.

Кто может участвовать

Практикующие ветеринарные врачи с высшим ветеринарным образованием и стажем от трех лет. Для номинации «Молодой специалист года» нужен стаж от трех до пяти лет. Заявку от клиники подает руководитель или главный врач.

Иностранные специалисты и клиники участвуют на общих условиях. Материалы заявки подаются на русском языке, к документам на иностранном языке прикладывается перевод.

Условия участия и форма заявки: https://vetvrachgoda.vetandlife.ru

О премии

Международная премия «ВЕТТОРИЯ» учреждена медиагруппой «Линтега» и федеральным отраслевым изданием «Ветеринария и жизнь». Генеральный партнёр — компания «НИТА-ФАРМ». Эксклюзивный партнер в категории «Биопрепараты» – «Ветбиохим». Информационные партнёры — Национальная ветеринарная палата, Национальная ветеринарная ассоциация, Белорусское ветеринарное общество, ДонГАУ, Vetsy и VETAPEX.