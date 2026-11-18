БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за первые девять месяцев 2026 года по утвержденным электронным государственным закупкам сэкономлены 509,9 миллиона манатов. Общий показатель экономии составил 13,7 процента.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

Подчеркивается, что достигнутый результат имеет важное значение с точки зрения эффективной организации государственных закупок, расширения конкурентных возможностей среди поставщиков и отбора наиболее выгодных предложений.

Напомним, что за первые восемь месяцев 2026 года по электронным государственным закупкам была достигнута экономия в размере 453,7 миллиона манатов. За указанный период общий показатель экономии составил 14,4 процента.

Заместитель руководителя аппарата Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Орхан Мамедов в прошлом месяце заявил на прошедшей в Баку конференции, посвященной цифровой трансформации государственных финансов, что рост объема электронных закупок свидетельствует о расширении цифровизации в госзакупках, повышении доступности процессов и развитии конкурентной среды.

Он отметил, что электронные закупки, проведенные в январе — июле 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в количественном выражении на 0,3 процента, а по сумме — на 12,5 процента.

О. Мамедов подчеркнул, что одной из главных целей в государственных закупках является создание равных возможностей для всех участников, поощрение конкуренции и экономное использование бюджетных средств. В этом направлении единый интернет-портал электронных закупок — платформа «E-tender» — регулярно совершенствуется.

По его словам, в рамках сотрудничества с министерством финансов осуществлена интеграция между порталом электронных закупок и подсистемой электронных договоров. Это позволяет автоматизировать обмен данными на различных этапах закупочного процесса.

О. Мамедов сообщил, что на портале полностью электронизирован пакет условий, и поставщики могут представлять свои предложения в электронном формате. Также на портале начато применение технологий искусственного интеллекта.

«В настоящее время искусственный интеллект дает рекомендации закупочным организациям при подготовке пакета условий. Система предоставляет предупреждения и аналитический отчет о возможных недочетах. Тем самым создается возможность устранить эти недостатки еще до оценки со стороны контролирующего органа или комиссии. Принятие же решений осуществляется соответствующими контролирующими органами», — сказал он.

По его словам, такой подход может помочь в заблаговременном выявлении возможных проблем и снижении количества жалоб.

Представитель агентства добавил, что также обеспечена автоматическая передача жалоб в контролирующий орган через портал электронных закупок. Этот механизм позволяет поставщикам отслеживать статус своих обращений.

«Жалоба, связанная с закупкой, учитывается при оценке, что может повлиять на принимаемое решение. Были случаи, когда на основании жалоб ранее принятые решения отменялись. Поэтому мы призываем предпринимателей делиться с нами проблемами, с которыми они сталкиваются», — подчеркнул О. Мамедов.

Он также отметил, что на портале расширены возможности электронной подписи. Наряду с «Asan İmza» и «SİMA Token», подписание документов теперь возможно и посредством «SİMA İmza». Это нововведение упрощает использование платформы для предпринимателей и расширяет возможности выбора.