  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Политика Новость 8 ноября 2026 14:40 (UTC +04:00)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Фото: Facebook/Erdogan
Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

ШУША/ Trend/ - 8 ноября в Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, а члены турецкой делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Президенты сделали официальное фото.

Новость обновляется

Тэги:

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости