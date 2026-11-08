Врач-хирург рассказал о спасении раненых во время 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В ходе 44-дневной Отечественной войны, пока наши военнослужащие противостояли врагу непосредственно на поле боя, в тылу также шла напряжённая борьба за спасение их жизней. В больницах, расположенных вблизи зоны боевых действий, врачи круглосуточно работали, прилагая все усилия для спасения тяжелораненых. Порой они часами не отходили от операционных столов, оказывая медицинскую помощь поступавшим один за другим раненым.

В преддверии 8 Ноября – Дня Победы Trend побеседовал с врачом-хирургом Аязом Ягубовым, который во время Отечественной войны принимал участие в лечении раненых военнослужащих в Агджабединском районе. Он рассказал о том, как с первых дней войны отправился в прифронтовую зону, о лечении тяжелораненых, событиях, оставивших след в его памяти, а также о том, как встретил известие о Победе.

«Мы обратились с просьбой об отправке на фронт, но нам сказали подождать»

Врач-хирург сообщил, что 27 сентября 2020 года, в день начала войны, находился дома и узнал о происходящем через социальные сети. В тот же день тяжёлым ударом для его семьи стало известие о гибели родственника – лётчика Аббаса Гасымова.

«Это было воскресенье, мы находились дома. Просматривали социальные сети и узнали о начале войны. Вечером получили известие о гибели нашего родственника, лётчика Аббаса Гасымова.

Мы пришли на работу и сообщили о своём желании отправиться на фронт, но нам сказали подождать. 2–3 октября нам разрешили отправиться в прифронтовую зону. Меня направили в больницу Агджабеди. Это медицинское учреждение изначально было построено в виде павильона и являлось одной из ближайших к фронту больниц», – рассказал он.

По словам Аяза Ягубова, начиная с 6–7 октября в больницу стали интенсивнее доставлять тяжелораненых. В отдельные дни количество поступавших раненых достигало 30–40, а иногда даже 50 человек.

«Судьба военнослужащего по имени Тарверди навсегда в моей памяти»

Аяз Ягубов отметил, что хорошо помнит первые моменты поступления раненых военнослужащих в больницу. Большинство ранений были осколочными. В частности, доставляли военнослужащих с тяжёлыми ранениями брюшной полости, грудной клетки, головы.

«Конечно, я помню моменты, когда к нам впервые начали доставлять раненых военнослужащих. Чаще всего это были осколочные ранения. Было много раненых в брюшную полость, грудную клетку и голову. Позже мы привлекли к лечению военнослужащих с переломами также травматологов. Осколки серьёзно повреждали кости ног. Мы провели множество операций. Среди пациентов был один военнослужащий по имени Тарверди, которого я не могу забыть. Он получил осколочные ранения головы и брюшной полости. Я оперировал его брюшную полость и грудную клетку. Позже, когда я вернулся с передовой, увидел этого пациента в больнице. Врачи увозили его. К сожалению, несмотря на все предпринятые меры, спасти его жизнь не удалось», – вспоминает врач.

По его словам, количество поступавших в больницу раненых менялось в зависимости от интенсивности боевых действий. Раненых доставляли в Агджабеди и из больницы Ахмедбейли, расположенной на Физулинском направлении.

«Ежедневно мы принимали не менее 20–30 раненых. Иногда это число достигало 40. Пациентов, состояние которых позволяло транспортировать их, отправляли в Баку для оказания первичной специализированной медицинской помощи. В целом эвакуация и организация медицинской помощи в системе здравоохранения были налажены на высоком уровне», – добавил Аяз Ягубов.

«После атаки беспилотника в больнице осталось только два хирурга»

Аяз Ягубов рассказал, что за время работы в Агджабеди ему пришлось столкнуться и с опасными ситуациями. По его словам, в Агджабеди находилась старая больница, которая подверглась атаке армянского беспилотника.

«Однажды утром я обнаружил, что в больнице осталось только два хирурга. Там были я и врач-резидент по имени Ниджат. Я спросил коллегу, что же будем делать. Сам себе ответил: будем делать всё, что потребуется. Я также позвонил другим врачам, чтобы они помогли нам. Несмотря на сложные условия, мы продолжали работать», – рассказал он.

Аяз Ягубов подчеркнул, что в тот период их главной целью было оказание раненым военнослужащим медицинской помощи максимально высокого уровня. Для проведения операций также привлекали врачей различных специальностей.

«Мы хотели, чтобы впоследствии могли с чистой совестью смотреть в глаза своим детям»

Врач также вспомнил о деятельности людей, которые в период войны оказывали помощь на добровольных началах.

«Мы хотели, чтобы впоследствии могли с чистой совестью смотреть в глаза своим детям. Тогда моим детям было 12–13 лет. Я хотел, чтобы, повзрослев, они могли сказать: наш отец тоже сделал хотя бы что-то для своего народа, для Родины. Для нас главным было спасение жизней раненых», – сказал он.

«Проблемы с памятью у ветеранов – одно из тяжёлых последствий войны»

Аяз Ягубов сообщил, что и после окончания войны врачи продолжали интересоваться состоянием раненых военнослужащих. По его словам, у некоторых военнослужащих, получивших во время боевых действий баротравму, впоследствии наблюдаются проблемы с памятью.

«Было много тех, кто получил баротравму (травму, возникающую в результате воздействия мощной ударной волны при взрыве, которая повреждает уши, лёгкие и другие органы). В результате сотрясения головного мозга некоторые военнослужащие не помнят определённые события. Иногда, увидев человека, они вновь вспоминают его и узнают. Буквально вчера к нам приходил один ветеран. Когда видишь подобные случаи, сердце сжимается от боли», – рассказал он.

«Известие о Победе мы встретили с огромной радостью»

Аяз Ягубов рассказал, что известие о Победе получил уже после возвращения из Агджабеди, находясь в Баку. По его словам, 3 ноября ему пришлось вернуться из-за болезни сына.

«Известие о Победе я получил здесь. Мы уже знали о продвижении нашей армии. Были готовы. Что может быть радостнее этого? Когда мне было 19–20 лет, Карабах был оккупирован. Увидеть освобождение этих земель, стать свидетелем осуществления этой мечты – огромное счастье», – сказал он.