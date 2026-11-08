В Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "Песнь Победы", посвящённый славной Победе Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся концерт "Песнь Победы" (Qələbə nəğməsi), посвящённый 8 Ноября – Дню Победы, говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

В концерте приняли участие Государственный ансамбль песни и танца "Гёйгёль", Оркестр народных музыкальных инструментов, Камерный оркестр, солисты филармонии, а также приглашённые из Баку популярные исполнители.

В основу концертной программы легли произведения патриотической тематики, воспевающие героическую историю Азербайджана, мужество и стойкость народа, любовь к Родине и радость Великой Победы. Разнообразная программа, представленная музыкальными коллективами и солистами, подарила зрителям как трогательные, так и наполненные гордостью и воодушевлением моменты.

Среди почётных гостей мероприятия были военнослужащие, члены семей шехидов, ветераны Карабахской войны, воспитанники детского дома, а также представители общественности города. Исполненные произведения были встречены зрителями с большим интересом и продолжительными аплодисментами. Особый эмоциональный отклик вызвали музыкальные номера, посвящённые Родине, родной земле, героизму и светлой памяти шехидов.

Концертная программа стала не только музыкальным воплощением исторической Победы Азербайджана, но и выражением уважения к памяти героев, отдавших жизни за Родину, признательности мужеству ветеранов и участию в формировании чувства единства и национальной гордости.

Концерт "Песнь Победы" вновь продемонстрировал богатство азербайджанской музыки, силу национально-духовных ценностей и несгибаемый дух народа, подарив зрителям незабываемые музыкальные впечатления. Мероприятие завершилось на высокой эмоциональной ноте, объединив присутствующих чувством гордости за Победу и единства.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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