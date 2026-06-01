Переговоры между Ираном и США проходят в условиях недоверия - Багаи

БАКУ/ Trend/ - Переговоры между Ираном и США проходят в условиях недоверия.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, в Тегеране изначально осознавали, что переговоры будут проходить в атмосфере недоверия. В этой связи дипломатия не может рассматриваться как альтернатива силовому давлению. Переговоры и дипломатические контакты не являются результатом взаимного доверия между сторонами — это отдельные процессы.

«В таких условиях противоположная сторона постоянно меняет свою позицию, выдвигает новые или противоречивые требования, направляет разноречивые сигналы. Естественно, это приводит к затягиванию переговорного процесса», — отметил он.

Следует отметить, что на фоне отсутствия конкретных результатов по иранской ядерной программе 28 февраля США и Израиль начали авиационные удары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил ракетные удары и атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов по Израилю и объектам США в регионе.

При посредничестве Пакистана 7 апреля было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня между сторонами. Однако на переговорах, прошедших 11 апреля в Исламабаде между США и Ираном, договорённости достигнуты не были.