Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор обязательно будет построен

БАКУ/ Trend/ - Мы открываем новые транспортные коридоры, инвестируя в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии официального открытия XXXI Бакинского энергетического форума.

Напомнив, что коридор Восток-Запад успешно функционирует, глава государства отметил: «Зангезурский коридор, который станет еще одним ответвлением коридора Восток-Запад, обязательно будет построен в соответствии с документом, подписанным 8 августа 2025 года в Белом доме между Президентом США, Премьер-министром Армении и мной».