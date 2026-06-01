ГТК Азербайджана изменил правила доступа к услуге "Электронная торговая декларация"

БАКУ/ Trend/ - С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в порядке подачи электронных торговых деклараций на платформе Smart Customs Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Как сообщает Trend, воспользоваться услугой «Электронная торговая декларация» через вход в систему с использованием персонального идентификационного номера (FİN и пароль) больше невозможно.

Теперь для получения данной услуги гражданам необходимо пройти электронную идентификацию одним из трех способов: через сервисы Asan İmza, SİMA или MYGOV / QR.

Отметим, что возможность входа в системы «Smart Customs» и «e.customs.gov.az» с использованием персонального идентификационного номера сохраняется.

Для более оперативного прохождения таможенного оформления гражданам рекомендуется заранее оформить один из указанных инструментов электронной идентификации - Asan İmza, SİMA или MYGOV / QR.