БАКУ /Trend/ - Один из известных узбекских дипломатов Мирвохид Азимов назначен замминистра иностранных дел Узбекистана.

Как сообщает Trend, он ранее работал в Стамбуле и занимал должность заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств.

В министерстве иностранных дел М. Азимов будет курировать сферы инвестиций, экспорта и туризма.

Отметим, что срок полномочий М. Азимова в качестве заместителя генсека Организации тюркских государств был продлен во второй раз решением глав государств в ходе 11-го саммита, состоявшегося в Бишкеке 6 ноября 2024 года.