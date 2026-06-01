В Азербайджане установлен максимальный размер интерчейнджа по карточным платежам

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане установлен максимальный размер интерчейнджа (тарифов комиссионного вознаграждения), применяемого между участниками платежных систем.

Как стало известно Trend, новое решение вступило в силу с 1 июня.

Так, для платежей, осуществляемых на территории страны с использованием платежных карт по следующим MCC-кодам (кодам, присваиваемым эквайером субъекту хозяйствования для классификации вида его деятельности), максимальный размер интерчейнджа, применяемого между участниками платежных систем, будет следующим:

по платежам по MCC-кодам, относящимся к категориям Drug Stores and Pharmacies («Аптеки») и Grocery Stores and Supermarkets («Продуктовые магазины и супермаркеты»), — 1,25 процента от суммы платежа;

от суммы платежа; по платежам по MCC-кодам, относящимся к категории Petrol («Автозаправочные станции»), — 0,75 процента от суммы платежа;

от суммы платежа; по платежам по MCC-кодам, относящимся к категории General («Общая категория»), — 1,5 процента от суммы платежа.

Для платежей, осуществляемых на территории страны с использованием платежных карт по иным MCC-кодам, не указанным выше, максимальный размер интерчейнджа, применяемого между участниками платежных систем, устанавливаться не будет.

Интерчейндж представляет собой комиссию, которая взимается между банками при проведении операций с использованием платежных карт. Она не удерживается непосредственно с держателя карты, а является частью взаиморасчетов между финансовыми учреждениями, участвующими в транзакции.

При оплате картой в операции участвуют три стороны: банк-эмитент, выпустивший карту, банк-эквайер, обслуживающий торговую точку и принимающий платеж, а также платежная система, например Visa или Mastercard. После совершения покупки банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту часть суммы операции в виде комиссии. Эта комиссия и называется интерчейнджем.

Размер интерчейндж-комиссии, как правило, составляет незначительную долю от суммы операции и варьируется в зависимости от страны, типа карты и особенностей конкретной транзакции. Основную нагрузку по ее оплате несут торговые предприятия.

Хотя комиссия не взимается напрямую с потребителей, ее влияние может быть косвенным, поскольку бизнес нередко учитывает соответствующие расходы при формировании цен на товары и услуги.