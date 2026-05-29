Состоялась встреча Президента Казахстана с Вице-президентом Кубы

БАКУ/ Trend/ - В Астане состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой, передает Trend.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил высокого гостя за участие в
сегодняшнем мероприятии, подчеркнув, что для Казахстана участие
Кубы в работе ЕАЭС имеет большое значение.
Президент Казахстана отметил актуальность повестки прошедшего Евразийского экономического форума, посвященного вопросам развития искусственного интеллекта, и указал на перспективы расширения двустороннего сотрудничества в данной сфере.
Касым-Жомарт Токаев сообщил гостю о проводимых в стране мерах по
внедрению технологий ИИ и цифровизации ключевых отраслей экономики.
В этом контексте он выразил готовность поделиться опытом с
кубинской стороной в области развития электронного правительства,
включая экспорт передовых казахстанских цифровых решений.
В свою очередь Сальвадор Вальдес Меса передал Президенту Казахстана слова приветствия Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и выразил готовность к укреплению торгово-экономических связей между странами.
В ходе встречи также был отмечен потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в таких перспективных направлениях, как медицина и фармацевтика.
Кроме того, были обсуждены возможности для дальнейшего углубления деловых и культурно-гуманитарных связей.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.