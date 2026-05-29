Лауреаты международных конкурсов выступили с концертом в честь Дня независимости Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся торжественный концерт Заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, посвящённый 28 Мая - Дню независимости, сообщает Trend Life.

Концерт прошёл под руководством лауреата Президентской премии, дирижёра Мустафы Ашурова. В начале вечера прозвучал Гимн Азербайджана. Концертная программа продолжилась увертюрой из оперы великого композитора Узеира Гаджибейли "Кёроглу".

В ходе вечера лауреаты республиканских и международных конкурсов - Нурлана Абдуллаева, Шаиг Асадов, Рафаэль Аскеров, Вяфа Везирова, Камал Нуриев, Авезхан Азизов, Айсу Садыгова и Медина Селимова исполнили произведения азербайджанских композиторов и народные песни, проникнутые духом патриотизма.

Концертная программа, посвящённая Дню независимости, завершилась масштабной музыкальной композицией, прославляющей патриотизм и национальные ценности.

Отметим, что в этом году исполняется 95 лет со дня создания первого на Востоке нотного коллектива народных инструментов - Заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, действующего при Международном центре мугама. В течение года концерты продолжатся в рамках мероприятий, посвящённых 95-летнему юбилею оркестра.

