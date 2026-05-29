ТАШКЕНТ /Trend/ — Казахстан и Узбекистан планируют расширить промышленную кооперацию в рамках нового плана действий.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, Узбекистан и Казахстан намерены нарастить трансграничную торговлю и промышленную переработку за счет реализации новой дорожной карты.
Документ был официально подписан в присутствии Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он направлен на реализацию экономических договоренностей, достигнутых в ходе президентских саммитов в Бухаре и Туркестане в начале текущего года.
В рамках нового согласованного экономического механизма министерства планируют координировать частные и государственные инвестиции в ключевые отрасли промышленности, включая автомобилестроение, развитие энергетики, нефтехимию, металлургию и фармацевтику.
Для развития региональной транзитной взаимосвязанности и
интеграции цепочек поставок план действий предусматривает
конкретные механизмы создания совместных логистических хабов,
переработки строительных материалов, развития жилищной
инфраструктуры и агропромышленных проектов.