ТАШКЕНТ /Trend/ — Казахстан и Узбекистан планируют расширить промышленную кооперацию в рамках нового плана действий.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, Узбекистан и Казахстан намерены нарастить трансграничную торговлю и промышленную переработку за счет реализации новой дорожной карты.

Документ был официально подписан в присутствии Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он направлен на реализацию экономических договоренностей, достигнутых в ходе президентских саммитов в Бухаре и Туркестане в начале текущего года.

В рамках нового согласованного экономического механизма министерства планируют координировать частные и государственные инвестиции в ключевые отрасли промышленности, включая автомобилестроение, развитие энергетики, нефтехимию, металлургию и фармацевтику.

Для развития региональной транзитной взаимосвязанности и интеграции цепочек поставок план действий предусматривает конкретные механизмы создания совместных логистических хабов, переработки строительных материалов, развития жилищной инфраструктуры и агропромышленных проектов.

