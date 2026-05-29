Азербайджан увеличил экспорт грузов морским транспортом

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года морским транспортом в Азербайджане было перевезено 296,3 тысячи тонн грузов на сумму 642,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года меньше в стоимостном выражении на 246,1 миллиона долларов США, или на 27,7%, а в объемном выражении — на 626,1 тысячи тонн, или в 3,1 раза.

В отчетный период из Азербайджана морским транспортом было экспортировано около 41 тысячи тонн грузов на сумму 28,3 миллиона долларов США, что по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года больше в стоимостном выражении на 10 миллионов долларов США, или на 55%, а в объемном выражении — на 6,9 тысячи тонн, или на 20,4%.

В январе-апреле текущего года в Азербайджан морским транспортом было импортировано 255,3 тысячи тонн грузов на сумму 614,4 миллиона долларов США. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года меньше в стоимостном выражении на 256,2 миллиона долларов США, или на 29,4%, а в объемном выражении — на 633 тысячи тонн, или в 3,5 раза.

Отметим, что в январе-апреле 2026 года в Азербайджане транспортными средствами в общей сложности было перевезено 18,720 миллиона тонн грузов на сумму 17,403 миллиарда долларов США. Это на 485,7 миллиона долларов США, или на 2,9% больше в стоимостном выражении, и на 862,2 тысячи тонн, или на 4,4% меньше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период из Азербайджана по видам транспортных средств в целом было экспортировано 15,726 миллиона тонн грузов на сумму 11,879 миллиарда долларов США, что означает рост на 3,1 миллиарда долларов США, или на 35,2% в стоимостном выражении, и снижение на 73,6 миллиона тонн, или на 0,5% в объемном выражении в годовом сравнении.

В то же время, в январе-апреле текущего года в Азербайджан по видам транспортных средств было импортировано в общей сложности 2,995 миллиона тонн грузов на сумму 5,525 миллиарда долларов США. Это на 2,6 миллиарда долларов США, или на 32,1% меньше в стоимостном выражении, и на 788,6 тысячи тонн, или на 20,8% меньше в объемном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года.