Названы доходы Азербайджана от экспорта природного газа в Сирию

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана в Сирийскую Арабскую Республику было экспортировано 244,207 миллиона кубических метров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 81,558 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике.

Напомним, что 12 июля 2025 года в ходе рабочего визита Президента Сирии на переходный период Ахмеда аль-Шараа в Азербайджан был подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и правительством Сирии. Документ подписали председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммад аль-Башир.

Согласно подписанному документу, все технические приготовления для транспортировки газа были завершены. Со 2 августа 2025 года начался экспорт азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции. На первом этапе проекта планируется экспорт 1,2 миллиарда кубометров газа в год. Газ будет поставляться через город Килис к электростанциям в Алеппо и Хомсе для выработки электроэнергии. В результате предполагается достижение мощности производства электроэнергии в 1 200–1 300 мегаватт.

Добавим, что в январе-марте 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 6,257 миллиарда кубических метров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 1,883 миллиарда долларов США. Это на 322,4 миллиона долларов США, или на 14,6% меньше в стоимостном выражении, и на 357,9 миллиона кубических метров, или на 6,1% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.