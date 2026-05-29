AZANS расширяет международные стратегические партнёрства и инициативы по формированию воздушного пространства будущего в рамках Airspace World 2026 (ФОТО)

Управление воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО «Azerbaijan Airlines», входящего в состав AZCON Holding, приняло участие в международной выставке Airspace World 2026 и саммите CANSO Leadership Summit при участии руководящего состава. В рамках мероприятий AZANS провёл ряд стратегических встреч, презентаций и партнёрских инициатив, направленных на укрепление международного сотрудничества в сфере аэронавигации, повышение операционной устойчивости и формирование решений для воздушного пространства будущего.

Airspace World считается одной из ведущих мировых авиационных платформ. В мероприятии приняли участие представители более чем 140 стран, свыше 200 компаний и более 10 000 международных участников. В рамках Airspace World 2026 AZANS был представлен собственным стендом, продемонстрировав международному авиационному сообществу аэронавигационную систему Азербайджана и стратегический транзитный потенциал страны.

В рамках Airspace World 2026 AZANS выступил с презентацией на международном медиа-брифинге. В ходе презентации были освещены трансформация глобальных потоков воздушного движения на фоне меняющейся геополитической реальности, структурные изменения на маршрутах Европа — Азия, вопросы региональной координации, обеспечения операционной устойчивости в условиях высокого транзитного трафика, а также меры, реализуемые для эффективного управления растущими объёмами воздушного движения в воздушном пространстве Азербайджана.

Руководство AZANS также приняло участие в международной панельной дискуссии на тему: «Укрепление воздушного пространства в условиях вызовов новой геополитической эпохи: технологии, устойчивость и гражданско-военное сотрудничество».

В рамках панели были обсуждены актуальные вопросы, связанные с безопасностью современного воздушного пространства, операционной гибкостью, гражданско-военной координацией, цифровой трансформацией и ролью устойчивых ATM-решений.

В рамках Airspace World 2026 AZANS провёл ряд стратегических встреч и объявил о новых инициативах сотрудничества с международными партнёрами, включая «DFS Aviation Services» (DAS), «UK CAAI», «NATS» и «Rohde & Schwarz». Достигнутые договорённости охватывают развитие систем ATM нового поколения в международных и региональных аэропортах Азербайджана, цифровую трансформацию аэронавигационной инфраструктуры, усиление систем управления безопасностью полётов (SMS), внедрение передового международного опыта и повышение операционной устойчивости.

В ходе мероприятия делегация AZANS также провела переговоры с представителями «ICAO», «EUROCONTROL», «HungaroControl», «INDRA», «Aireon», «Think Research», «ERA», «Gesab» и других международных организаций и компаний, в рамках которых обсуждались вопросы региональной координации, цифровой интеграции, устойчивости воздушного движения и перспективы дальнейшего международного сотрудничества.