В Иране отвергли информацию о возможной отставке президента

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан продолжит выполнять свои обязанности и служить интересам народа.

Как передает Trend, об этом заместитель главы департамента коммуникаций администрации президента Мехди Табатабаи написал в соцсети X.

Он назвал распространяемую информацию о возможной отставке главы государства безосновательной и связал ее с деятельностью зарубежных СМИ.

Ранее телеканал Iran International сообщил о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан подал в отставку в связи с тем, что ключевые сферы государственной власти перешли под полный контроль командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).