Узбекистан предлагает ЕАЭС запустить программу «зеленой трансформации» и цифровой рынок труда

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан предлагает принять совместную программу “Зеленая трансформация” промышленности, направленную на повышение энергоэффективности, внедрение чистых технологий и снижение углеродоемкости продукции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, экологическая модернизация промышленности становится не только элементом климатической повестки, но и фактором долгосрочной конкурентоспособности экономик. В рамках инициативы предлагается формирование портфеля совместных «зеленых» проектов, развитие инструментов их финансирования и внедрение технологий искусственного интеллекта в модернизацию отраслей.

Отдельным направлением сотрудничества Мирзиёев обозначил трудовую мобильность. Он предложил вывести взаимодействие в этой сфере на новый уровень за счет сопряжения национальных электронных систем занятости. Речь идет о создании единой цифровой среды, которая обеспечит доступ к проверенным вакансиям, информации об условиях труда и миграционных нормах.

«Это позволит одновременно учитывать потребности рынка труда наших стран, повышать квалификацию работников, укреплять защиту прав граждан и снижать риски нелегальной занятости», — отметил он, подчеркнув экономический эффект от более прозрачного распределения трудовых ресурсов.

Президент Узбекистана также предложил продвигать инициативу «Туристическое кольцо Центральной Азии» с подключением стран ЕАЭС и использованием цифровых платформ для совместного продвижения маршрутов.

Мирзиёев подтвердил, что Узбекистан готов к расширению практического взаимодействия с ЕАЭС, отметив, что участие в совместных инициативах должно способствовать росту взаимной торговли, углублению кооперации и устойчивому развитию экономик стран региона.