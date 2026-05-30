Назван объем экспорта природного газа из Азербайджана в Иран в январе-марте

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана в Иран было экспортировано 3,131 миллион кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 210,7 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

В январе-марте прошлого года данные об экспорте природного газа из Азербайджана в Иран не были опубликованы.

В целом, в январе-марте 2026 года Азербайджан экспортировал в 8 стран 6,257 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 1,883 миллиарда долларов США. Это на 322,4 миллиона долларов, или на 14,6% меньше в стоимостном выражении, и на 357,9 миллиона кубометров, или на 6,1% больше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в первом квартале 2026 года Азербайджан импортировал из одной страны - Ирана - 134,3 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 9,041 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа в Азербайджан из-за рубежа сократился в стоимостном выражении на 13,4 миллиона долларов, или в 2,5 раза, а в объемном выражении - на 11,3 миллиона кубометров, или на 7,8%.