Кыргызстан и Португалия договорились укреплять двустороннее партнерство

БИШКЕК /Trend/ - В Нью-Йорке состоялись переговоры министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций.

Кулубаев отметил заинтересованность Бишкека в дальнейшем развитии политического диалога с Лиссабоном, в том числе посредством организации взаимных визитов на различных уровнях. В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Глава португальского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подтвердил готовность Португалии к наращиванию взаимодействия и выразил поддержку инициативам, направленным на дальнейшее укрепление партнерства как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

По итогам переговоров министры подписали меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами Кыргызстана и Португалии.