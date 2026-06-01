Окончательное инвестиционное решение по расширению TAP ожидается в I квартале 2027 года — управляющий директор (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Окончательное инвестиционное решение по расширению Трансадриатического газопровода (TAP) ожидается в первом квартале 2027 года.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скиеппати на полях Бакинской энергетической недели.

"Рыночный тест — это регулируемый процесс, который позволяет участникам рынка выразить интерес и потенциально взять на себя обязательства по долгосрочному бронированию мощностей. Эти обязательства являются ключевым условием для дальнейшего продвижения проекта, поскольку они должны подтверждать, что любое расширение является коммерчески жизнеспособным и устойчивым. Любой рыночный тест состоит из двух фаз: необязывающей и обязывающей", - сказал он.

Скиеппати отметил, что необязывающая фаза рыночного теста 2025 года, запущенного в июле 2025 года, все еще продолжается, и процесс переходит к следующим этапам, в рамках которых потенциальное расширение будет дополнительно прорабатываться и оцениваться, в том числе через консультации и подготовку финального проектного предложения.

"Практически это означает, что интерес со стороны рынка есть, однако процесс все еще продолжается, и окончательное инвестиционное решение пока не принято. Решение об инвестициях в новые мощности будет зависеть от достаточного объема обязывающих долгосрочных обязательств со стороны участников рынка, необходимых для обеспечения жизнеспособности проекта. Следующие ключевые шаги включают завершение консультаций, финализацию проектного предложения и переход к обязывающей фазе, где при наличии достаточных обязательств мощности могут быть распределены между участниками рынка и может быть принято окончательное инвестиционное решение. Этот финальный этап в настоящее время ожидается в течение первого квартала 2027 года", - пояснил он.

Что касается проекта пункта отбора газа в Фиери (Албания), управляющий директор отметил, что он будет спроектирован, закуплен и построен компанией TAP, после чего будет передан правительству Албании.

"Это многомиллионная инвестиция и важный шаг в поддержку развития газовой сети страны. После присуждения контракта на инженерные работы, закупки и строительство (EPC) в настоящее время ведутся проектные и закупочные работы. Начало строительных работ ожидается в середине 2026 года в соответствии с графиком проекта. TAP полностью привержена поддержке газификации Албании, а проект в Фиери, как ожидается, сыграет важную роль в обеспечении доступа к природному газу и укреплении региональной взаимосвязанности", — сказал Скиеппати.

Он отметил, что TAP неоднократно подтверждал свою стратегическую значимость для энергетической безопасности Европы, обеспечивая новый источник и маршрут поставок газа.

"С начала коммерческой эксплуатации газопровод поставил в Европу около 60 миллиардов кубометров газа. Это отражается на ключевых рынках, таких как Италия, где на долю TAP пришлось около 16% общего импорта и 25% трубопроводного газа в 2025 году, а также Греция, где он обеспечивал более 14% импорта. Помимо объемов, TAP способствовал укреплению роли принимающих стран как неотъемлемой части энергетической системы Европы, усиливая региональную взаимосвязанность и безопасность поставок, а также предлагая более конкурентоспособную и менее углеродоемкую альтернативу отдельным видам топлива в Юго-Восточной Европе и на Западных Балканах, где энергетический сектор по-прежнему чрезмерно зависит от тяжелых ископаемых видов топлива, таких как уголь и лигнит для производства электроэнергии. В условиях все более сложной среды диверсификация источников и маршрутов, а также устойчивость и адаптивность к меняющимся рыночным условиям становятся все более важными. Инфраструктура, подобная TAP, как часть Южного газового коридора, играет центральную роль в обеспечении этих процессов и повышении общей устойчивости энергетической системы Европы", — сказал управляющий директор TAP.

Он также отметил, что надежность, устойчивость и гибкость являются ключевыми элементами развития TAP как в коммерческом, так и в операционном плане.

"Наряду со стандартными продуктами по пропускной способности газопровод постепенно расширял спектр своих услуг, внедряя такие возможности, как реверсные потоки и внутрисуточные поставки, а также увеличивая физическую пропускную способность в ответ на рыночный спрос. Недавнее расширение газопровода, реализованное по итогам рыночного теста 2021 года, стало важной вехой в этом направлении, добавив дополнительные мощности в систему и усилив способность TAP обеспечивать как объемы поставок, так и гибкость для обслуживаемых рынков. В перспективе TAP позиционирует себя не только как надежного транспортера газа, но и как инфраструктуру, готовую к будущим вызовам. В среднесрочной перспективе это означает сохранение конкурентоспособности и устойчивости, а также изучение новых рыночных возможностей, межсистемных соединений и потенциальных дополнительных маршрутов поставок. Параллельно компания активно готовится к долгосрочной перспективе, обеспечивая адаптацию TAP к различным энергетическим сценариям, включая постепенную интеграцию низкоуглеродных газов, таких как биометан и водород, в соответствии с меняющимися регуляторными и рыночными требованиями. В конечном итоге цель TAP — продолжать развитие в качестве гибкого и устойчивого многофункционального энергетического коридора, способного сбалансированно и прагматично поддерживать как энергетическую безопасность, так и энергетический переход", — сказал Скиеппати.

Говоря о продвижении целей декарбонизации, управляющий директор отметил, что TAP привержен вкладу в энергетический переход Европы, в том числе путем подготовки своей инфраструктуры к потенциальной транспортировке низкоуглеродных газов.

"В то же время компания активно работает над сокращением своего общего экологического следа. Центральным элементом этих усилий является декарбонизация собственных операций, где уже достигнуты значительные результаты и планируются дальнейшие улучшения. Ключевым драйвером этой работы является реализация Плана управления углеродными выбросами, согласованного с долгосрочной стратегией энергетического перехода TAP. Первый план (2022–2025 годы) включал комплекс инициатив по сокращению выбросов парниковых газов во всех операциях, включая углекислый газ, метан и фугитивные выбросы. К 2025 году TAP добился значительных результатов, сократив совокупные выбросы парниковых газов более чем на 25% по сравнению с прогнозом, выбросы метана — более чем на 50%, а фугитивные выбросы — более чем на 85% по сравнению с базовым уровнем", — добавил он.

Скиеппати отметил, что, опираясь на достигнутые результаты, TAP запустил новый План управления углеродными выбросами на период 2026–2030 годов для дальнейшего повышения эффективности сокращения эмиссий и операционной эффективности.

"В рамках этих усилий TAP реализует целевые меры по декарбонизации своей деятельности, включая программы по снижению фугитивных выбросов и меры операционной оптимизации, направленные на повышение энергоэффективности всех активов. Компания также рассматривает варианты электрификации компрессорных станций в контексте возможного расширения, а также усиливает системы мониторинга и отчетности по выбросам. Ключевым приоритетом остается сокращение выбросов метана за счет применения наилучших доступных технологий и практик. В этом контексте TAP действует в рамках инициативы Oil and Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) — программы под эгидой UNEP, которая устанавливает глобальный стандарт измерения, отчетности и сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе, с целью получения полного «"золотого стандарта" сертификации", — заключил он.