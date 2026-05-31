Чистые требования ЦБА к банкам и НБКО снизились

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 апреля текущего года чистые требования Центрального банка Азербайджана к банкам и небанковским кредитным организациям (НБКО) составили 8,414 миллиардов манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), этот показатель снизился на 106,1 миллионов манатов, или 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом выражении чистые требования сократились на 3 миллиарда манатов, или 26,3%.

Отмечается, что по состоянию на 1 марта 2026 года чистые требования ЦБА к банкам и небанковским кредитным организациям (НБКО) составляли 8,521 миллиардов манатов, а на 1 марта 2025 года — 11,412 миллиардов манатов.