ВМС США перехватили 118 судов, связанных с Ираном - CENTCOM

БАКУ /Trend/ - С начала военно-морской блокады ВМС США перехватили 118 торговых судов, связанных с Ираном и направляющихся в порты этой страны или покидающих их.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Центрального командования США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Также говорится, что выведены из строя пять судов.

В Центральном командовании заявили, что блокада продолжает действовать в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе.