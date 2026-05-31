Энергетика без границ: Баку становится площадкой для обсуждения будущего мировой энергетики

БАКУ /Trend/ — С 1 по 3 июня Баку вновь станет одной из ключевых площадок глобального энергетического диалога. В рамках Baku Energy Week 2026 представители правительств, международных энергетических компаний, финансовых институтов и экспертного сообщества обсудят вопросы энергетической безопасности, развития традиционной и «зеленой» энергетики, инвестиций и региональной взаимосвязанности.

Масштаб мероприятия в очередной раз подтверждает растущую роль Азербайджана в мировой энергетической архитектуре. В этом году участие в Бакинской энергетической неделе подтвердили 274 компании из 44 стран мира, а программа форума предусматривает не только подписание новых соглашений, но и проведение первой встречи министров энергетики стран D-8, а также первого Азербайджано-американского экономического диалога.

Однако значение предстоящих встреч выходит далеко за рамки традиционного отраслевого форума. По сути, Баку становится площадкой, где обсуждается не только энергетика сегодняшнего дня, но и формируется повестка будущего сотрудничества между Азербайджаном, Европой, странами Центральной Азии, Ближнего Востока и другими партнерами.

Особенно показательно, что нынешняя Бакинская энергетическая неделя проходит спустя всего несколько месяцев после заседания Консультативного совета Южного газового коридора, состоявшегося в марте этого года. Тогда в Баку также собрались высокопоставленные представители Европейского союза, государств-потребителей, производителей и транзитеров энергоресурсов. Главным итогом тех дискуссий стало подтверждение стратегической значимости энергетического партнерства между Азербайджаном и Европой.

Если несколько лет назад сотрудничество строилось преимущественно вокруг поставок нефти и газа, то сегодня оно приобретает более комплексный характер. Европейский союз рассматривает Азербайджан не только как надежного поставщика природного газа, но и как одного из будущих партнеров в сфере возобновляемой энергетики, передачи «зеленой» электроэнергии и развития новых энергетических коридоров.

Такое укрепление позиций Азербайджана в глобальной энергетической системе является результатом последовательной и долгосрочной энергетической стратегии, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева. Именно сочетание прагматичной ресурсной политики и активного развития инфраструктуры позволило стране занять устойчивую нишу надежного поставщика энергоресурсов и одновременно выйти на траекторию «зеленого» энергетического перехода.

При этом газовая составляющая остается фундаментом отношений. Более того, на фоне продолжающейся трансформации европейского энергетического рынка ее значение не снижается, а, напротив, усиливается.

После энергетического кризиса последних лет Европа активно диверсифицирует источники поставок топлива. Дополнительным фактором неопределенности остаются геополитические процессы на Ближнем Востоке, которые оказывают влияние на глобальные энергетические рынки и логистические цепочки. В этих условиях Азербайджан продолжает укреплять репутацию надежного и предсказуемого поставщика.

Не случайно именно в Баку в марте обсуждалась необходимость расширения существующей инфраструктуры Южного газового коридора. Действующие мощности уже работают практически на пределе возможностей, тогда как спрос на азербайджанский газ в Европе продолжает расти.

Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Консультативного совета Южного газового коридора в марте этого года, Азербайджан хочет расширять свое присутствие на европейском энергетическом рынке.

"Мы уже начали поставлять газ еще в две страны Европы – Германию и Австрию. Таким образом, сегодня десять стран-членов ЕС получают газ из Азербайджана. А в ближайшие годы, с учетом добычи новых объемов газа на азербайджанских месторождениях, мы можем увеличить объемы поставок. Но для этого, безусловно, — и мы говорили об этом в прошлый раз, — нам нужно подумать о расширении существующей газотранспортной инфраструктуры, поскольку сегодня Южный газовый коридор уже полностью загружен, и мы ищем другие возможности расширения и межсетевых соединений, чтобы иметь возможность поставлять столько, сколько требуется рынку, а, возможно, и больше, учитывая текущую ситуацию в мире. И чтобы иметь возможность экспортировать столько, сколько мы можем", - сказал глава государства.

Статистика подтверждает устойчивый рост сотрудничества. По данным консорциума TAP AG, только за первые четыре месяца 2026 года по Трансадриатическому газопроводу в Европу было поставлено 3,72 млрд кубометров азербайджанского газа. Из них более 3 млрд кубометров пришлось на Италию — крупнейшего покупателя азербайджанского газа в Европе. С начала коммерческой эксплуатации TAP общий объем транспортировки уже превысил 58 млрд кубометров.

Параллельно растут и общие показатели экспорта. По данным Государственного комитета статистики, в январе-марте 2026 года Азербайджан экспортировал 6,257 млрд кубометров природного газа, что на 6,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом потенциал дальнейшего роста поставок остается значительным. В текущем году ожидается начало добычи на глубоководном газовом месторождении АЧГ, а в 2028 году стартует новая фаза разработки месторождения «Шахдениз». По оценкам азербайджанской стороны, реализация этих проектов позволит в перспективе получать дополнительно от 10 до 15 млрд кубометров газа ежегодно.

Фактически речь идет о создании ресурсной базы для нового этапа энергетического сотрудничества с Европой. Именно поэтому в последние годы европейские партнеры все чаще говорят не только о сохранении нынешних объемов поставок, но и об их увеличении.

Характерно, что эту позицию открыто подтверждают и в Брюсселе. Европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в интервью Trend подчеркнул, что вклад Азербайджана в диверсификацию европейского энергоснабжения будет только возрастать.

По его словам, Европейский союз рассматривает Азербайджан как надежного и долгосрочного партнера, а энергетическое сотрудничество между сторонами имеет стратегическое значение в условиях полного отказа ЕС от импорта российского газа.

Вместе с тем отношения Азербайджана и Европы уже выходят за рамки исключительно газовой тематики. Все более заметное место в двусторонней повестке занимает сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.

Для Европейского союза энергетический переход является одним из ключевых приоритетов развития. Однако сам переход невозможен без наличия стабильных источников энергии и надежных поставщиков газа, который рассматривается как важный переходный ресурс на пути к низкоуглеродной экономике. Именно поэтому для Европы газовое и «зеленое» направления сотрудничества с Азербайджаном не противоречат друг другу, а являются взаимодополняющими элементами единой стратегии.

Азербайджан уже демонстрирует серьезный прогресс в реализации проектов возобновляемой энергетики. В январе текущего года была введена в эксплуатацию крупнейшая в регионе ветровая электростанция мощностью 240 МВт, реализованная компанией ACWA Power. Ранее начала работу солнечная электростанция мощностью 230 МВт, построенная компанией Masdar. Одновременно продолжается реализация новых проектов, которые должны существенно увеличить долю чистой энергии в национальном энергобалансе.

Именно на этой основе формируется следующая фаза энергетического партнерства между Азербайджаном и Европой — от поставок газа к экспорту «зеленой» электроэнергии и развитию трансрегиональных энергетических коридоров.

Дополнительным подтверждением растущего международного значения энергетического сектора Азербайджана становится расширение зарубежного присутствия SOCAR. Недавно компания открыла представительство в Италии — стране, которая остается главным европейским рынком для азербайджанского газа. Одновременно SOCAR продолжает укреплять позиции в Центральной Азии и готовится открыть представительство в Узбекистане, что отражает растущую роль компании в формировании новых энергетических и транспортных связей на пространстве от Каспия до Европы.

Не менее важным остается и транзитный потенциал страны. Азербайджан уже играет ключевую роль в транспортировке нефти из Казахстана и Туркменистана на мировые рынки. В условиях растущего интереса к Среднему коридору энергетическая составляющая транзитного сотрудничества также приобретает новое значение, превращая страну в один из важнейших узлов евразийской энергетической системы.

Поэтому Бакинская энергетическая неделя 2026 года является не просто очередным отраслевым форумом. Она отражает более широкий процесс укрепления роли Азербайджана в мировой энергетике. Если сегодня основой сотрудничества с международными партнерами остается природный газ, обеспечивающий энергетическую безопасность и стабильность поставок, то уже завтра к этому фундаменту добавляются масштабные проекты в сфере возобновляемой энергетики, трансграничной передачи электроэнергии и новых энергетических коридоров.

Именно в этом заключается главный тренд последних лет: сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере становится одновременно сотрудничеством настоящего и будущего — где надежные поставки газа обеспечивают устойчивость сегодняшнего дня, а развитие «зеленой» энергетики формирует основу энергетики завтрашнего дня.