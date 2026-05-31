Азербайджанские гимнастки приняли участие в чемпионате Европы в Болгарии (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - С 27 по 31 мая в болгарском городе Варна проходит 42-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает Trend, дебютировавшая на чемпионате Европы в соревнованиях среди взрослых сборная Азербайджана по групповым упражнениям не смогла пробиться в финал, однако заняла 11-е место в многоборье среди 26 команд, набрав 46,650 балла. В упражнении с пятью мячами команда с результатом 24,100 балла заняла 11-е место, а в программе с тремя обручами и двумя парами булав, набрав 22,550 балла, расположилась на 15-й позиции.

В командном зачете среди взрослых, составленном по сумме результатов в индивидуальных и групповых упражнениях, сборная Азербайджана заняла 15-е место, набрав 239,350 балла. Вклад в этот результат внесли индивидуальные гимнастки Фидан Гурбанлы, Говхар Ибрагимова и Камилла Сеидзаде.

В соревнованиях по индивидуальному многоборью Фидан Гурбанлы с результатом 74,850 балла заняла 32-е место.

Отметим, что Азербайджан на турнире представляют Азаде Атакишиева и Нурай Мурадлы в индивидуальной программе среди юниоров, Фидан Гурбанлы, Говхар Ибрагимова и Камилла Сеидзаде среди взрослых, а также сборная по групповым упражнениям.

Среди юниоров Азаде Атакишиева заняла 19-е место в упражнении с обручем, набрав 22,450 балла.

