Кыргызстан и ОАЭ обсудили совместные проекты в энергетике и инфраструктуре

БИШКЕК /Trend/ - В Астане первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль Зайуди.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Кабинета министров Кыргызстана.

Согласно информации, в ходе переговоров обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, логистике, туризме, цифровой экономике и инфраструктуре.

Отдельное внимание стороны уделили возможностям, связанным с развитием взаимодействия в рамках ЕАЭС, а также перспективам вступления в силу соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ.

Кроме того, участники встречи подчеркнули значимость предстоящего третьего заседания кыргызско-эмиратской межправительственной комиссии, которое должно определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества.

Кыргызская сторона подтвердила заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами.