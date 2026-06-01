Президент Ильхам Алиев: Наш вклад в глобальную энергетическую безопасность непременно возрастет

Политика Материалы 1 июня 2026 10:57 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
БАКУ/ Trend/ - Наш вклад в глобальную энергетическую безопасность непременно возрастет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии официального открытия XXXI «Бакинского энергетического форума».

Отметив, что благодаря разумной энергетической политике мы теперь можем инвестировать за пределами Азербайджана, глава государства подчеркнул: «Тридцать лет назад мы привлекали инвесторов. Сейчас же мы направляем наши инвестиции за рубеж. Сегодня наша Государственная нефтяная компания SOCAR инвестирует в страны Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии, и география будет расширяться».

