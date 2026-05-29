Иранские военные открыли предупредительный огонь по судам у Ормузского пролива

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Ирана открыли предупредительный огонь по четырем судам в районе Ормузского пролива.

Согласно информации, суда пытались пройти через пролив без предварительного согласования своих действий.

Отметим, что в результате войны между США, Израилем и Ираном, происходившей с 28 февраля по 7 апреля, возникли серьезные ограничения для свободного прохода судов через Ормузский пролив.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном в связи с ядерной программой, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные атаки против Ирана, а Иран с того же дня начал обстреливать Израиль и объекты США в регионе с помощью ракет и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном, прошедших 11 апреля в Исламабаде, соглашение достигнуто не было.